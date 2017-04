Review libro WS2016LABS - Windows Server 2016.

Sistema.

En el añoapareció la versión final dey juntamente con el lanzamiento del producto,presentó su libro de laboratorios sobrellamadoy, desde entonces, ha ido publicando muchos otros libros de temáticas diversas como servidores, directivas de grupo,, entre otros.Hoy tenemos entre las manos, otro fantástico libro de laboratorios para administradores de sistemas donde podremos aprender de forma práctica y sencilla todas las novedades que incorpora esta nueva versión de sistema operativoEl nombre de dicho libro, como no podía ser de otro modo es,El principal objetivo del libro es que el lector consiga aplicar todos los conocimientos adquiridos durante la lectura en el entorno de producción su empresa sin muchas dificultades. Este libro, como todos los que escribe, está basado en laboratorios paso a paso que explicarán todas las novedades que introduce Es una tarea bastante difícil el poder recoger todas las novedades introducidas en una nueva versión dey poder explicar todas ellas con detalle y de forma práctica, así queha recopilado una selección de todas esas que son más funcionales desde un punto de vista práctico en los entornos de producción.Encontraremos una comparativa de funciones y veremos las diferencias que existen entre los sistemas operativosasí como las ediciones y licenciamiento deEncontraremos con todo lujo de detalles una explicación de la virtualización anidada, que, en estos momentos ya es compatible cony la posibilidad que nos ofrece de poder usar contenedores deen máquinas virtuales o la posibilidad de instalar los roles deen máquinas virtuales que se encuentran funcionando con sistemas operativos hipervisores como pueden serSe detalla como podemos reducir los requerimientos del propio espacio sistema operativo, establecer un orden en las tarjetas de red de nuestro servidor o la administración del antivirus que lleva por defecto el propio sistema operativo, también veremos elementos de seguridad comoPara finalizar el capítulo hace hincapié en el uso de todas esas herramientas usadas para el análisis del rendimiento o despliegues masivos en entornos con un grupo de trabajo.Conviene integrada la versión dey esta viene dos funcionalidades muy interesantesCon el nuevo sistema operativoaparece un nuevo modo de instalación llamadoes una nueva versión demucho más reducida que la versiónintroducida enEn este apartado deencontraremos con detalle como implementarlo, como administrarlo y cuales son las ventajas e inconvenientes de elegirUna de las novedades más importantes que incorporason losLos contenedores nos van a permitir el despliegue de servicios de una forma rápida. En este capítulo del libro podremos ver su instalación, despliegue y configuración.Encontraremos analizada la evaluación de en qué entornos es más factible el despliegue deo por lo contrario es mejor no usar contenedores y usar directamente unaCon un servidorpodremos desplegar el servicio, este servicio nos permitirá poder compartir la pantalla en múltiples terminales.El servicio deestá básicamente pensado para ser usado en presentaciones o entornos educativos.En todas las redes basadas encomo servicio indispensable para su correcto funcionamiento, encontramos uno o varios servidores de nombres.Una de las novedades que encontramos en el servicio deen los servidoreses la posibilidad de aplicar las políticas deUsando las políticas de, podemos gestionar en nuestro servidor DNS a que peticiones queremos que responda dependiendo de las condiciones establecidas cada una de las políticas.es una característica que se introduce en el sistema operativopara monitorizar el direccionamientode nuestra red, Enencontraremos una extensa explicación de la correcta puesta en marcha de dicho servicio.Encontraremos descritas todas las novedades que incorporaversiónNovedades como, por ejemplo, el soporte paraque nos permitirá poder acelerar la carga de los sitios webFileserver es un amplio capítulo del librodonde descubriremos todas las novedades sobre:También descubriremos que es posible usar el servicio deen un grupo de trabajo. Con un servidorya es posible implementar undesin necesidad de tener un servicio de, cosa que hasta el momento era impensable, es posible crear unde servidores sin que los servidores miembros del propioestén añadidos en un dominio.En, como era de esperar, queda obsoleto el nivel funcionaly la réplica enEsto significa que si tenemos controladores de dominio basados enha llegado el momento de que empecemos a pensar en eliminarlos de nuestra infraestructura, también seria una muy buena práctica migrar el tipo de replicaen nuestros dominios.Como bonus del capítulo, encontrareis un laboratorio completo de como realizar, paso a paso, una migración completa de un controlador de dominioa un nuevo controlador deComo en todas sus publicaciones anteriores, os recomiendo su compra, no os arrepentiréis y le sacareis un gran partido.Espero os sea de utilidad.